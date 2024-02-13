الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سارة الشلقانى: مديرة صندوق النقد تتفهم التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الفترة الأخيرة

سارة الشلقاني الصحفية
سارة الشلقاني الصحفية بجريدة الدستور

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أبرز ما جاء في الصفحة الأولى من جريدة “الدستور”"، العدد الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024.

وعلقت سارة الشلقاني الصحفية بجريدة “الدستور”، على خبر: مدبولي لمديرة صندوق النقد: مستمرون في الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية"، حيث أكدت أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن تفهمها الكامل للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم كله وتواجهها مصر في الفترة الأخيرة.

وأضافت الشلقاني خلال استضافتها ببرنامج “8 الصبح” المُذاع على فضائية dmc، أن الأزمة الاقتصادية أثرت على دول العالم كله، لكن الظروف والتحديات الإقليمية التي ظهرت مؤخرًا خاصة الحرب الحالية في قطاع غزة، كان لها أثر كبير جدًا وبعد اقتصادي ضخم على الاقتصاد المصري.

مدبولي لمديرة صندوق النقد DMC جريدة الدستور الصفحة الأولى سارة الشلقاني 8 الصبح الأزمة الاقتصادية

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