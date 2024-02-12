الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء لمديرة صندوق النقد: مستمرون فى جهود الإصلاح الاقتصادى الشامل

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة في دبي، كريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقديره للتعاون القائم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلعه لاستقبال مديرة صندوق النقد الدولي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة، خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة أيضًا مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدًا بالحزمة الاجتماعية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بنسبة 50%، وكذا زيادة قيم المعاشات، مشيرًا أيضًا إلى برنامج حياة كريمة باعتباره أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في الريف على مستوى الجمهورية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على مصر، والأعباء الملقاة على عاتق الدولة، في ظل استقبالها لنحو 9 ملايين من الضيوف من غير المصريين من الدول الأخرى.

وركّز رئيس الوزراء، على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية على كافة الأصعدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة مستمرة كذلك في جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، موضحًا أنه تم تقديم 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها 100 ألف طن مساعدات ساهمت بها مصر وحدها.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن اللقاء ناقش استمرار المشاورات مع مسئولي الصندوق بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وبدورها، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي إنها متفهمة لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصة تطورات الحرب في قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالحديث عن تطلعه إلى الانتهاء من المشاورات الخاصة بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القليلة المقبلة، واستمرار التعاون بين الجانبين  في هذا الصدد.

كريستالينا جورجييفيا مدير عام صندوق النقد الدولي التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤ المنعقدة في دبي

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