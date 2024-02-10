الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ديفيد كاميرون: نشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكرى على رفح الفلسطينية

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إننا نشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

إعادة تعبئة جنود الاحتياط

وقبل قليل، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري في رفح الفلسطينية.

وأبلغ نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، قد تبدأ بعد أسبوعين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

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القاهرة الإخبارية هجوم عسكري رفح الفلسطينية غزة

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