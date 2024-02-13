الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرنسا: نتبنى أى إجراءات بحق المستوطنين المتورطين فى أعمال عنف بالضفة الغربية

المستوطنون
المستوطنون

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تتبنى إجراءات بحق المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، صرّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، أمس الإثنين، بأن 42 شخصًا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين غادروا قطاع غزة- بطلب من فرنسا- إلى أكثر من 200 شخص.

وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى المنطقة سلَّطت الضوء على الأهمية التي توليها البلاد لضمان السماح لهؤلاء الأشخاص المدرجين لإجلائهم، بالعثور على ملاذ في فرنسا.

 

 

القاهرة الإخبارية الخارجية الفرنسية باريس المستوطنين أعمال عنف الضفة الغربية

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