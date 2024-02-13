سارة الشلقانى: ما فعله الاحتلال فى رفح الفلسطينية مجزرة مخطط لها سلفًا

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أبرز ما جاء في جريدة الدستور العدد الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024.

وعلقت سارة الشلقاني، الصحفية في جريدة "الدستور"، على خبر «تحرير اثنين من المحتجزين لدى «حماس» منذ 7 أكتوبر الماضي.. وأكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال في رفح الفلسطينية»، أنه في حال وقف إطلاق النار أو في حال وقف الحرب سنجد أعدادا مهولة تحت الأنقاض وجثثا غير معلومة الهوية، وكارثة ومأساة بمعنى الكلمة، مؤكدةً أن ما فعله الاحتلال في رفح مجزرة مخطط لها سلفًا بكل ما فيها، وليست مجرد عملية نوعية كما حاول البعض، سواء إسرائيل نفسها أو بعض الجهات، أن يصفها.

وأضافت "سارة"، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، أنه منذ بداية الحرب كانت الذريعة العلنية لدى الاحتلال أن الجنوب هو الأمان فبدأ الفلسطينيون ينزحون قسريا لجنوب غزة، مشيرةً إلى أن هناك أهدافًا خبيثة لدى الاحتلال أبرزها تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وهو الأمر الذي رفضته مصر تحت أي ذريعة.