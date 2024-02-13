الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: "المتحدة" أتاحت الفرصة للشباب

الناقد الفني محمد
الناقد الفني محمد عبدالرحمن

علّق الناقد الفني محمد عبدالرحمن على دور الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية في تقديم حالة اختلاف كبيرة في الدراما المصرية.

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، أن الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، قدمت نوعًا من المستويات وإتاحة الفرصة للشباب، مؤكدًا أن "لدينا أكبر عدد من المواهب في مصر وفي كل الوطن العربي".

وأوضح أن المسلسلات التي كانت تُذاع عبر منصة "WATCH IT" عادت للعرض مرة أخرى عبر الشاشات، هذا الأمر أتاح للجمهور أن يشاهد المسلسلات مرة أخرى طوال العام وفي أي وقت وليس كالماضي.

8 الصبح الشركة المتحدة الدراما المصرية watch it المتحدة

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