جنوب إفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لـ"الجنائية الدولية" بشأن هجوم إسرائيل على رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلًا إلى محكمة الجنائية الدولية بشأن هجوم إسرائيل المزمع على رفح الفلسطينية.

قرار محكمة العدل الدولية

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.

وقالت المحكمة: "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.