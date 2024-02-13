الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرصد الأورومتوسطى: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة ارتكاب جرائمها فى غزة

رامي عبده رئيس المرصد
رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، مؤكدًا أن معدلات تدمير البنية التحتية في قطاع غزة تتراوح بين 22% و70%.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما نشهده خلال الساعات الماضية هو أمر مفزع للغاية، خاصة أن عمليات القتل الميداني والجماعي للفلسطينيين تتصاعد بشكل مهول خاصة في مناطق شرق مدينة رفح.

وأكد أن الاحتلال يقوم بعمليته البرية وقصفه المشدد تجاه رفح، خصوصًا أننا رصدنا منذ الصباح وليلة أمس قصفا عنيفا باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح وهو ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بدفع السكان باتجاه الغرب والجنوب. 

محاصرة مستشفى الأمل

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح الباكر يحاصر مستشفى الأمل في خان يونس حصارًا مشددًا، ويقوم بإطلاق النار تجاه المستشفى بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الاحتلال عندما بدأ العملية البرية لم يتحدث بشكل واضح أنه بدأ عمليته البرية، وإنما قال إن هناك بعض التوغلات واكتشفنا لاحقًا أنه بدأ عمليته البرية الموسعة.

قطاع غزة القاهرة الإخبارية القتل الميداني مدينة رفح الاحتلال مستشفى الأمل

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