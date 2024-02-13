حزب الدستور يدين الاعتداء الصهيونى الغاشم على مدينة رفح بقطاع غزة

أدان حزب الدستور بغضب بالغ، الاعتداء الصهيوني الغاشم على مدينة رفح بقطاع غزة والتي كانت تعد المنطقة الآمنة الوحيدة التي نزح إليها المدنيون الفلسطينيون منذ بداية الحرب والمجازر الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد الحزب، أن هذا الاعتداء على معسكرات المدنيين النازحين هو استمرار لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تنتهجه دولة الاحتلال منذ بداية الحرب.





وتابع الحزب أن قصف رفح الفلسطينية ومحور فيلادلفيا يعد مساسًا متعمدًا بالأمن القومي المصري، الأمر الذي يجعل الحزب يطالب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذا الاعتداء المتعمد على أمن مصر القومي، وعدم الاكتراث بالتحذير المصري في اليومين الماضيين من أي عملية تستهدف مدينة رفح بلا تهاون أو تأخير.



وطالب حزب الدستور بأن يشهد العالم اليوم ردود أفعال بقدر وحجم المذبحة في رفح من جانب كل من حذر من الاعتداء عليها عبر الساعات الماضية وعلى رأسها إدارة بايدن وحلفاؤها ورؤساء وملوك والحكومات العربية والإسلامية.