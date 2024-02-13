الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الدستور يدين الاعتداء الصهيونى الغاشم على مدينة رفح بقطاع غزة

غزة
غزة

أدان حزب الدستور بغضب بالغ، الاعتداء الصهيوني الغاشم على مدينة رفح بقطاع غزة والتي كانت تعد المنطقة الآمنة الوحيدة التي نزح إليها المدنيون الفلسطينيون منذ بداية الحرب والمجازر الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد الحزب، أن هذا الاعتداء على معسكرات المدنيين النازحين هو استمرار لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تنتهجه دولة الاحتلال منذ بداية الحرب.
 

txt

رئيس حزب الدستور لسفير الاتحاد الأوروبى: "نرفض موقفكم السلبى من جرائم الاحتلال"


وتابع الحزب أن قصف رفح الفلسطينية ومحور فيلادلفيا يعد مساسًا متعمدًا بالأمن القومي المصري، الأمر الذي يجعل الحزب يطالب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذا الاعتداء المتعمد على أمن مصر القومي، وعدم الاكتراث بالتحذير المصري في اليومين الماضيين من أي عملية تستهدف مدينة رفح بلا تهاون أو تأخير.

وطالب حزب الدستور بأن يشهد العالم اليوم ردود أفعال بقدر وحجم المذبحة في رفح من جانب كل من حذر من الاعتداء عليها عبر الساعات الماضية وعلى رأسها إدارة بايدن وحلفاؤها ورؤساء وملوك والحكومات العربية والإسلامية.

حزب الدستور الاعتداء الصهيوني مدينة رفح الفلسطينيون معسكرات الإبادة الجماعية

مواد متعلقة

حزب الوفد يدين الاعتداءات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

"الإصلاح والنهضة": اجتياح رفح الفلسطينية يشعل المنطقة ويوسع دائرة الصراع

"الجيل" يدين القصف الإسرائيلي لرفح.. و"الشهابي" يُطالب بتجميد اتفاقية السلام

حزب المصريين: قصف رفح انتهاك إسرائيلي صريح لبنود اتفاقية "كامب ديفيد"

عضو تنسيقية الشباب: قصف رفح الفلسطينية توثيق جديد لجرائم الاحتلال فى غزة

قيادى بمستقبل وطن: قصف الاحتلال لمدينة رفح انتهاك صارخ للقوانين الدولية

برلمانى: جرائم الاحتلال فى رفح اعتداء على مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية

الوفد: قصف رفح الفلسطينية جريمة إبادة جديدة.. وإسرائيل تتخطى كل الأعراف

الأكثر قراءة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

مصرع 14 شخصًا فى حادث تصادم مروع بالإسكندرية

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

موعد صرف معاشات ومرتبات شهر مارس 2024 بالزيادات الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟