أحمد موسى يكشف تفاصيل الاجتماع الرباعى بمصر لمناقشة تطورات الوضع فى غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دولة لديها القدرة على الحفاظ على أمنها القومي وأرضها، مشيرا إلى أن العالم أجمع الآن ينظر إلى مصر، ومنتظر ما يجرى الآن فيها.

أضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية 'صدى البلد"، أن مصر تحتضن لقاء يجمع بين مدير المخابرات الأمريكية ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر، واللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية، لمناقشة الأوضاع الحالية في المنطقة وتطورات الأوضاع في غزة، قائلا: "مفيش حاجة بتتعمل في المنطقة إلا في وجود مصر، وهذا يدل على قيمة وقدر الدولة المصرية".

وتابع، أن مصر تعمل على تعزيز مسار التهدئة في المنطقة ووقف إطلاق النار في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبينا أن الرئيس السيسي عقد العديد من المباحثات اليوم مع رئيس الوزراء القطري، ومدير المخابرات الأمريكية، والحديث عن وقف إطلاق النار لمدة طويلة قد تمتد إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، لمدة تتجاوز 45 يومًا، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

الحديث سيكون عن صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الحديث سيكون بقوة عن صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، بالإضافة إلى تدفق المساعدات الإنسانية لأكثر من 400 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا.