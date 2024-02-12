الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يعلق على رد مصر بشأن هجمات رفح.. ويهاجم وزير المالية الإسرائيلى

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى على البيان الصحفي الذي نشرته قناة القاهرة الإخبارية، ونقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، وأنها مستعدة للتعامل مع أي سيناريو يهدد أمنها القومي واستقرارها.

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يبث على قناة صدى البلد، أن مصر تضررت بشدة من الهجمات التي شنتها إسرائيل على البحر الأحمر، والتي أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس وعلى الوضع الاقتصادي والسياسي للمنطقة بأكملها.

وانتقد بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي حمل مصر مسئولية الصراع في غزة منذ اندلاعه في أكتوبر الماضي، ووصفه بأنه "مجرم حرب ولا يمت للإنسانية بصلة ويتحدث بلغة الإبادة فقط".

وأشار إلى أن مصر تحظى بالاحترام والتقدير من المجتمع الدولي لدورها الفعال في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل قوة وتقدم له كل أشكال الدعم والمساندة، وأن ما شهدته غزة في 7 أكتوبر هو انهيار كامل للمؤسسات الإسرائيلية.

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