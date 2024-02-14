عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يبث فيديو يزعم ظهور السنوار وعائلته داخل نفق

عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء للمرة الأولى مقطعًا مصورًا زعم أنه يظهر زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار داخل نفق في العاشر من أكتوبر، أي بعد ثلاثة أيام من بدء عملية «طوفان الأقصى» التى نفذتها «حماس» في 7 أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم الجيش دانيال هغاري إن المشاهد التي تظهر السنوار يسير داخل نفق مع قسم من عائلته، مصدرها كاميرا مراقبة عثر عليها خلال عملية للقوات الخاصة.

وأضاف «إنها نتيجة مطاردتنا، هذه المطاردة لن تتوقف حتى نعتقله (السنوار) حيًا أو ميتًا»، بحسب «فرانس برس».

وزعمت «القناة الـ13 الإسرائيلية» قبل ساعات، أن الجيش حصل على تسجيل مصور لزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق في خان يونس، قبل أن يغادرها بعدما علم بأن مكانه قد انكشف.

وأوضحت القناة أنه بحسب التسجيل المصور، إن السنوار لم يتعرض للإصابة خلال الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خان يونس.