أساقفة الكنيسة الإنجليزية يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعا أساقفة الكنيسة الإنجليزية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الهجوم البري على مدينة رفح الجنوبية، مشددين على أنه يجب أن يتوقف القصف المتواصل لغزة وما يترتب عليه من خسائر باهظة في أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما شدد أساقفة الكنيسة في بيان، مساء الثلاثاء، على "أن الطريقة التي تتم بها هذه الحرب لا يمكن تبريرها أخلاقيًا".

وأضافوا: "إننا نحث إسرائيل على الالتزام بأمر محكمة العدل الدولية وضمان حصول الفلسطينيين على الغذاء والماء والرعاية الصحية والسلامة، التي حرموا منها منذ فترة طويلة. إننا نرحب بدعوة وزير الخارجية الأخيرة إلى وقف فوري للقتال ونرحب أيضًا بمزيد من التمثيل لحكومة إسرائيل حول الطريقة التي تمارس بها حقها في الدفاع عن النفس وتأكيد الالتزام بالقانون الدولي".

وتابعوا: "ونحن نواصل الدعوة إلى إطلاق سراح المحتجزين المتبقين ووضع حد للهجمات الصاروخية التي تشنها حماس على إسرائيل".

الحرب لن تؤدي إلى ترسيخ نظام الاحتلال

وأردفوا: "ويتعين على كافة الأطراف أن تبدأ في تصور مستقبل ما بعد هذا الصراع: من أجل سلام عادل للإسرائيليين والفلسطينيين. لا يمكن أن تؤدي هذه الحرب إلى ترسيخ نظام الاحتلال الذي حرم الفلسطينيين لفترة طويلة من حقوقهم وحرياتهم".

وأشاروا إلى أنهم في الصلاة من أجل جميع أولئك الذين يعيشون في إسرائيل وفلسطين في خضم الحرب والخوف من الحرب، "نصلي بشكل خاص من أجل المجتمعات المسيحية الفلسطينية، لكي تعرف قوة وحضور روح يسوع المسيح، أمير السلام".

وأضافوا: "وبينما ننظر في تأثير الصراع الحالي في الشرق الأوسط على العلاقات المجتمعية هنا في المملكة المتحدة، فإننا ندين مرة أخرى كل المشاعر المعادية للسامية والمسلمين. إننا نشعر بالرعب من التهديدات والانتهاكات المتزايدة لليهود في حرم الجامعات، وفي أحيائنا، وعلى الإنترنت".

وناشدوا في السياق المجتمعات أن تكون آمنة لجميع الناس مهما كانت جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم، مشيرين إلى أنهم من جهتهم فإنهم ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب "مع زملائنا من الزعماء الدينيين من أجل الصالح العام، على الرغم من خلافاتنا ومعها".