الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد ضربة استثنائية لحزب الله.. الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات واسعة على لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن الطائرات المقاتلة تنفذ حاليا موجة "واسعة النطاق" من الغارات الجوية في لبنان.

وقال: إنه "سيقدم مزيدًا من التفاصيل حول الضربات قريبًا"، حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

حزب الله يشن ضربة استثنائية اليوم على إسرائيل

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلي اليوم تطور لافت، مع إطلاق "حزب الله" للمرة الأولى صواريخ دقيقة على مدينة صفد التي تبعد حوالي 15 كيلومترًا عن الحدود مع لبنان، ما أدى إلى مقتل جندية وإصابات في صفوف الجيش، إضافة إلى وقوع إضرار جسيمة في المنطقة.

وبحسب ما تم تداوله فقد نفذ "حزب الله" عملية نوعية باتجاه صفد الإسرائيلية، حيث أطلق ثمانية صواريخ على دفعتين، أصاب أحدها مبنى في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العملية أدت إلى مقتل مجنّدة وإصابة سبعة أشخاص يرجح أنهم جنود بينهم ثلاث إصابات خطرة.

ونتيجة استخدام "حزب الله" صواريخ دقيقة، فشلت القبّة الحديديّة في اعتراض الصاروخ الأخير، الذي أصاب المبنى بشكل مباشر.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن ما حدث في صفد، لم يكن له مثيل منذ اندلاع الحرب، وهو حدث استثنائي مع إطلاق الصواريخ نحو منطقة بعيدة نسبيًّا عن الحدود.

 وأكد رئيس بلدية صفد أن أضرارًا جسيمة لحقت بقواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

بينما طالب وزير الأمن القومي إيتمان بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع عاجل قائلًا أن "القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية".

وحتّى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من "حزب الله" حول عملية صفد.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد ودفع مسئولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

ويعلن "حزب الله" عن استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعمًا لغزة و"إسنادًا لمقاومتها".

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القاهرة الإخبارية: الرشقة الصاروخية تجاه شمالى إسرائيل من أكبر عمليات حزب الله

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