استشهاد الكاتب الفلسطينى أيمن الرفاتى فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد الكاتب والمحلل السياسي، أيمن الرفاتي، صباح الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأعلنت وكالة "سند" للأنباء عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ131 على التوالي.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال موقعًا شرق دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلًا في النصيرات وسط القطاع.

شمال شرق خان يونس

وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق مساء أمس، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلية.

كما استشهد 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخر في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.

نتيجة الغارات التي شنها طيران الاحتلال

وفي وقت سابق، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم نتيجة الغارات التي شنها طيران الاحتلال والقصف المدفعي الذي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ131 على التوالي.

وأفادت مصادر باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال موقعًا شرق دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلًا في النصيرات وسط القطاع.

وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدًا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 28 ألفًا و473 شهيدًا و68 ألفًا و146 مصابًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.