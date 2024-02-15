عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى يقتحمون قرية المجاز بمسافر يطا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة مجموعة من المستعمرين المسلحين، الليلة، قرية المجاز في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوات من جيش الاحتلال ترافقها مجموعة مسلحة من المستعمرين، اقتحمت قرية المجاز بمسافر يطا، وداهمت منازل المواطنين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، والاستيلاء على عدد من أجهزة المواطنين الخلوية.

كما دنست مجموعة من المستعمرين مسجد القرية، وقام المستعمرون بالصراخ عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد، وتهديد المواطنين وشتمهم بألفاظ وعبارات نابية.