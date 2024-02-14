أردوغان يغادر الإمارات متوجهًا إلى مصر

برفقة وفد وزاري رفيع غادرالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الإمارات قادمًا إلى مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى مصر وزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجار، وفقًا لوكالة "الأناضول" للأنباء.

التعاون الثنائي رفيع المستوى

وقالت الرئاسة التركية إن المحادثات التي ستجرى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين البلدين، وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيع المستوى.

القمة العالمية للحكومات في دبي

كانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قد أفادت، في بيان، بأن أردوغان سيقوم بجولة خارجية تبدأ من الإمارات، حيث يشارك كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، كما سيتوجه إلى مصر اليوم الأربعاء.

الهجمات الإسرائيلية على غزة

وأشارت أيضًا إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن العلاقات الثنائية.

وتسعى الزيارة الأولى من نوعها بين البلدين منذ نحو 10 أعوام، لتنشيط التعاون بينهما، في ضوء تحديات كبيرة تفرضها المتغيرات في المنطقة.

وفي وقت سابق، تقلصت الفجوة بين تركيا ومصر عبر سلسلة لقاءات رسمية جمعت وزراء في البلدين، وأخرى على مستوى الرؤساء كانت على هامش مؤتمرات ومناسبات دولية.

وكان في وداع أردوغان بمطار دبي الدولي، وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، والسفير التركي توغاي تونتشر، والقنصل في دبي أونور شايلان، وعدد آخر من المسئولين.

كما يتزامن ذلك مع التقارب، الذي بدا واضحًا في الأيام الأخيرة بين أنقرة والقاهرة في الساحة الليبية، عبر ما اتخذته تركيا من خطوات تمثلت في إعادة فتح قنصليتها في بنغازي.