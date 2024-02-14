الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان يغادر الإمارات متوجهًا إلى مصر

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان

برفقة وفد وزاري رفيع غادرالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الإمارات قادمًا إلى مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى مصر وزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجار، وفقًا لوكالة "الأناضول" للأنباء.

التعاون الثنائي رفيع المستوى

وقالت الرئاسة التركية إن المحادثات التي ستجرى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين البلدين، وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيع المستوى.

القمة العالمية للحكومات في دبي

كانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قد أفادت، في بيان، بأن أردوغان سيقوم بجولة خارجية تبدأ من الإمارات، حيث يشارك كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، كما سيتوجه إلى مصر اليوم الأربعاء.

 

txt

تشغيل 3 رحلات طيران يوميًا من تركيا للقاهرة وجار زيادتها لـ4 رحلات اعتبارًا من أبريل

 

الهجمات الإسرائيلية على غزة

وأشارت أيضًا إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن العلاقات الثنائية. 

وتسعى الزيارة الأولى من نوعها بين البلدين منذ نحو 10 أعوام، لتنشيط التعاون بينهما، في ضوء تحديات كبيرة تفرضها المتغيرات في المنطقة.

وفي وقت سابق، تقلصت الفجوة بين تركيا ومصر عبر سلسلة لقاءات رسمية جمعت وزراء في البلدين، وأخرى على مستوى الرؤساء كانت على هامش مؤتمرات ومناسبات دولية.

وكان في وداع أردوغان بمطار دبي الدولي، وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، والسفير التركي توغاي تونتشر، والقنصل في دبي أونور شايلان، وعدد آخر من المسئولين.

كما يتزامن ذلك مع التقارب، الذي بدا واضحًا في الأيام الأخيرة بين أنقرة والقاهرة في الساحة الليبية، عبر ما اتخذته تركيا من خطوات تمثلت في إعادة فتح قنصليتها في بنغازي.

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مصر عبد الفتاح السيسي دبي غزة

مواد متعلقة

استشهاد الكاتب الفلسطينى أيمن الرفاتى فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة

إعلام إسرائيلى: مقتل مستوطن وإصابة 7 فى قصف على صفد المحتلة

بعد الاتهامات الإسرائيلية.. تشكيل مجموعة مستقلة من الخبراء لمراجعة أنشطة الأونروا

الأمم المتحدة: 30% من مدارس قطاع غزة قصفت بشكل مباشر

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة

فلسطين: جريمة إعدام الطفلة هند وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسئولياتها

منظمة الصحة العالمية تعلق على استشهاد مسعفى مهمة إنقاذ الطفلة الشهيدة هند

سلطنة عُمان تحذر من التداعيات الخطيرة لاستهداف مدينة رفح

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

أمين عمر يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددا في محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة