الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية فلسطين يُطلع الرئيس القبرصى على مجمل التطورات الفلسطينية

رياض المالكي
رياض المالكي

أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، ووزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس، في القصر الرئاسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، على مجمل التطورات الميدانية الفلسطينية.

ونقل المالكي إلى الرئيس القبرصي تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وهو ما بادله الرئيس بالتقدير والحرص على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين، كما بحثا سبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا على المستويات كافة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

ولفت إلى أن اللقاء مع الرئيس كريستودوليدس كان بنّاءً وإيجابيًا، وأن مخرجاته تؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

txt

وزير الدفاع الإسرائيلى: لن نتهاون مع هجمات "حزب الله" اللبنانى

تعزيز التعاون بين البلدين

وعقب هذا اللقاء، عقد المالكي ووزير الخارجية القبرصي كمبوس لقاءً ثنائيًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتعميق العلاقات الدبلوماسية، واستمرار التشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا المالكي نظيره القبرصي إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة واتفاقيات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما في ظل الوضع الراهن في فلسطين، والحاجة الملحة إلى تعزيز صمود شعبنا.

تضافر الجهود الدولية لحماية الفلسطينيين

ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية الشعب الفلسطينى، والوقف الفوري لإطلاق النار والحرب على غزة، وإيجاد حل عادل ودائم يعزز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تفاعل الجمهورية القبرصية بشكل إيجابي مع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

تحقيق التهدئة في المنطقة

وبدوره، أكد كومبوس موقف بلاده الرافض للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مشددًا على استمرار الجهود القبرصية والاتحاد الأوروبي، لضمان تحقيق التهدئة في المنطقة، وحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعبر الحوار السياسي الشامل والمفاوضات، مؤكدًا التزام بلاده بتقوية السلطة الفلسطينية في المرحلتين الحالية والمقبلة. كما أعرب عن استعداده لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين ومتابعة مخرجات اللقاء مع الرئيس القبرصي وضمان تنفيذها بما يخدم مصلحة كل الأطراف.

وأكد الطرفان، خلال مؤتمر صحفي عقداه، ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم وتضافر الجهود بين الجهات الفاعلة، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى محمود عباس حماية الفلسطينية الفلسطينيين

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ننشر اعترافات المتهم بتهديد فتاة بـ"فيديو فاضح"

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

مسشفى الحسينية يستقبل 3 مصابين من مشاجرة بمحيط الشركة الإيطالية بالصالحية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"