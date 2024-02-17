وفد إسرائيلى يغادر إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة "صفقة جديدة"

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن هناك توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر الأسبوع المقبل؛ لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

صفقة تبادل

وسبق وقدم الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تعليقات على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في غزة، والمقرر أن يشهد إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، وتنتظر قطر ردًا من حماس، حسب مصادر مطلعة على المفاوضات في تصريحات نقلتها شبكة "CNN".

وقالت المصادر: "قطر تجري محادثات مع حماس في الدوحة، وتنتظر ردها على ردود الفعل الإسرائيلية من اجتماع القاهرة"، مضيفة أن "نقطة الخلاف الرئيسية تظل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".

محادثات مستمرة فى القاهرة

وغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض القاهرة الثلاثاء، حيث تجري محادثات مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، إنه يتعين على حركة حماس أن تغير موقفها التفاوضي قبل أن تتمكن من مواصلة المحادثات في القاهرة.

وقال دبلوماسي مطلع على المناقشات، لشبكة CNN، الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها ستواصل المشاركة في المحادثات، لكنها رفضت حتى الآن اقتراحًا مضادًا قدمته حماس يطالب بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وسبق وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غادر اجتماع مجلس الوزراء لإجراء محادثة هاتفية مع بايدن استمرت 40 دقيقة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسئول إسرائيلي أن الاتصال بين بايدن ونتنياهو ركز على مفاوضات المحتجزين والعملية العسكرية المحتملة بمدينة رفح الفلسطينية.