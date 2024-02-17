جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

ونتنياهو يعقد مؤتمر صحفي اليوم ..

قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم السبت، إنه إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة فإن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح قريبًا حتى لو كان ذلك برمضان.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا هذا المساء في الساعة 7.30 مساء.

ويأتي الخطاب، الذي سيجيب فيه عن أسئلة الصحفيين، وسط جمود واضح في المحادثات بشأن صفقة المحتجزين وتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف شن هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

"العدل الدولية": الوضع الخطير في رفح يتطلب تنفيذ قرارنا الصادر فى 26 يناير

وسبق وأعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الوضع الخطير في رفح يتطلب تنفيذ قرارنا الصادر في 26 يناير.

ورفضت محكمة العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا اتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة، لافتة إلى أنه لا حاجة لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن غزة.

وفي الفترة من 19 إلى 26 فبراير، ستستمع محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي إلى المرافعات بشأن قضيتين وهما، العواقب القانونية للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي الفلسطينية؛ وتأثيرها على وضع الاحتلال وعواقبها على كل الدول والأمم المتحدة.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني



في 19 فبراير، ستنغمس محكمة الأمم المتحدة مرة أخرى في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتأتي جلسة الاستماع لرأيها القانوني بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية في أعقاب قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، حيث صدرت أوامر بإجراءات مؤقتة لمنع خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في الحرب في غزة. لكن هذا الطلب القانوني يسبقه من حيث التسلسل الزمني، حيث نشأ في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد في 30 ديسمبر 2022، بعد استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، تم نقل حوالي 4.000 وثيقة من هذه اللجنة على وجه الخصوص من نيويورك إلى لاهاي، وقد قدمت 57 دولة ومنظمة دولية حججًا قانونية مكتوبة.