الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|رنا رئيس شقيقة روجينا فى "سر إلهى"

رنا رئيس
رنا رئيس

تواصل الفنانة رنا رئيس تصوير دورها في مسلسل "سر إلهي" أمام النجمة روجينا، وهو العمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024. 

وتجسد رنا رئيس خلال أحداث المسلسل دور شقيقة روجينا، وتظهر رنا للمرة الأولى بدور فتاة محجبة. 

ويواصل أبطال وصناع مسلسل "سر إلهي" التصوير على قدم وساق للانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة للمسلسل. 

وأوشك المخرج رءوف عبدالعزيز على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره. 

"سر إلهي" ينتمي إلى مجموعة مسلسلات الشركة المتحدة ذات الـ15 حلقة، والذي يتم عرضه خلال رمضان 2024، وذلك عبر منصة watch it وإحدى القنوات الفضائية المملوكة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

أبطال سر إلهي

ويشارك في مسلسل "سر إلهي"، بجانب روجينا، عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رءوف عبدالعزيز.

قصة سر إلهي

وتدور أحداث "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، الذي تخوض البطولة المطلقة الثالثة لها في شهر رمضان المبارك، حول السيدة التي تسمي نصرة، والتي ستجسدها الفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي"، والتي تكون متزوجة من محمد ثروت الذي يشاركها بطولة العمل الفني "سر إلهي".

وسيسرق الفنان محمد ثروت، الذي يجسد شخصية زوج نصرة التي تلعبها الفنانة روجينا، ميراث أشقائها من أمها، كما سيتزوج من صديقتها، لتضطر إلى الانتقال إلى القاهرة وتغادر محافظة المنصورة لتعمل في إحدى دور رعاية كبار السن وتتعرف فيها على سيدة عجوز ويتم اتهامها بالقتل.

تتطور أحداث مسلسل "سر إلهي" لتخرج نصرة التي تلعب دورها الفنانة روجينا من السجن بعد اتهامها في قتل سيدة عجوز، لتتحول حياتها، وتحصل على ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم، المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحداث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة لأحداث العمل الفني.

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