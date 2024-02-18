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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عرض فيلم "حب البنات" بسينما زاوية بعد ترميمه بـ"الإنتاج الإعلامي"

فيلم حب البنات
فيلم حب البنات

تعرض سينما"زاوية"  يومي الأحد 18 فبراير والثلاثاء 20 فبراير فيلم "حب البنات" الذي أنتجته مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2004 وقام ببطولته النجوم ليلى علوي، حنان ترك، هنا شيحة، أشرف عبد الباقي، خالد أبوالنجا، أحمد عز، يوسف عيد، سوسن بدر، سيد رجب، عبدالرحمن أبوزهرة  والفيلم من تأليف السيناريست تامر حبيب، وإخرج خالد الحجر.


وأجرى مركز الترميم السمعي والبصري بالمدينة عمليات الترميم الرقمي، وتصحيح الألوان للفيلم، باستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية للوصول إلى أعلى درجات الجودة والوضوح للصوت والصورة.


وكان من المقرر أن تقوم السينما بعرض الفيلم عرضًا واحدًا – وفق الاتفاق مع المدينة – في يوم عيد الحب 14 فبراير والذي يوافق الذكرى العشرين لبداية عرض الفيلم، إلا أن الإقبال الكبير الذي شهده الفيلم من حضور الجمهور في ذلك اليوم، وتحت ضغط المطالبة الجماهيرية العريضة لمشاهدة النسخة المرممة داخل دور العرض، أدى إلى قيام سينما"زاوية" بوضع الفيلم مرة أخرى على قوائم العرض في اليومين المشار إليهما وتم حجز قاعة العرض بالكامل للحفلتين.

 

حب البنات فيلم حب البنات ترميم فيلم حب البنات مدينة الإنتاج الإعلامي عرض فيلم حب البنات بسينما زاوية

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