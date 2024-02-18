الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأربعاء.. مؤتمر صحفى للإعلان عن الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

يعقد مهرجان  الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء المقبل، بمسرح الهناجر في الرابعة عصرًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ25 من عمر المهرجان والتي ستُقام فعالياتها خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل، وذلك بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس المهرجان، عن كل التفاصيل الخاصة بهذه الدورة بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة والسينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية.

"المتحدة" تدعم مهرجان الإسماعيلية 

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مشاركته في جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية دعمًا للمواهب الشابة.

وفي إطار حرص قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعم المواهب المصرية الشابة، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعلن القطاع عن منح جائزة باسم "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة التي تشهدها الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس من هذا العام.

كان مهرجان الإسماعيلية قد أطلق مؤخرًا البوستر الخاص بالدورة الـ26 والذي قام بتصميمه الفنان التشكيلي أحمد اللباد، واستلهم فكرته من العرض السينمائي وأجواء الظلام الموجودة في قاعات عرض الأفلام وسحر إضاءة أجهزة العرض كذلك طيور النورس أشهر طيور الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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