السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

دراما رمضان 2024 | أحمد مكى فى المتحف الزراعى بالدقى من أجل الكبير أوى

الكبير اوي الجزء
الكبير اوي الجزء الثامن

يواصل النجم أحمد مكي وابطال مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن تصوير أحداثه بشكل مكثف، خلال هذه الأيام، استعدادًا لبدء عرض العمل على شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان المقبل 2024. 

وعلمت الدستور أن الفنان أحد مكي انتقل إلى منطقة الدقي؛ لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن بالمتحف الزراعي هناك. 

ويستمر تصوير العمل بالمتحف الزراعي لمدة يومين، ينتقل بعدها نجوم العمل لمكان آخر لاستكمال مشاهد المسلسل. 

وقطع الفنان أحمد مكي وأبطال مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن شوطًا كبيرًا في التصوير، حيث من المنتظر أن يرفع المخرج أحمد الجندي شعار الفركش خلال أسبوعين، ليتفرغ بشكل كامل لعمليات مونتاج ومكساج الحلقات؛ لتكون جاهزة للعرض. 

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 

مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن من المقرر عرضه بشكل حصري على شبكة قنوات ON خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة. 

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنانة أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصًا شخصية الكبير. 

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضًا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي". 

ويواصل المخرج أحمد الجندي ترشيح النجوم المشاركين في المسلسل كضيوف شرف، حيث من المتوقع أن تشمل القائمة أكثر من 20 ضيفًا من نجوم الفن. 

أبطال مسلسل الكبير أوي 

كان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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