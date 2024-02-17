السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مدينة الإنتاج الإعلامى تُحقق 78% زيادة فى صافى الربح خلال 2023

مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبدالفتاح الجبالي، القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية عام 2023 عن الفترة من 1/1/2023 حتى 31/12/2023، التي أبرزت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية، يأتي علي رأسها ارتفاع صافي الربح إلى 481 مليون جنيه مقابل 272 مليون جنيه، بنسبة زيادة 78% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن نفس الفترة 2.27 جنيه مقارنة بمبلغ 1.29 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي 


يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع زنشطة الشركة وزيادة الإيرادات للنشاط الرئيسي وهو إيرادات الاستديوهات والخدمات الإنتاجية والفنية وتسويق الإنتاج الفني، حيث ارتفع مجمل إيراداتها عن تلك الفترة من مبلغ 453 مليون جنيه إلى مبلغ 528 مليون جنيه، وكذلك الإيرادات من المصادر المختلفة مثل ارتفاع صافي أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافي أرباحها من 34 مليون جنيه إلى 116 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.

وكذا ارتفاع صافي أرباح مركز الخدمات الاعلامية من 23 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

وتوسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال  لجنسيات مختلفة (أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري) وبمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي، هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكا الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.

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