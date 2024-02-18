دراما رمضان 2024|أحمد فؤاد سليم ينتهى من 70% من مشاهده فى المعلم

يواصل الفنان أحمد فؤاد سليم تصوير أحداث دوره في المسلسل الدرامي الجديد "المعلم"، من بطولة النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وقال الفنان أحمد فؤاد سليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بالتعاون مع مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، حيث يقدم دورًا جديدًا ومختلفًا.

وأضاف أحمد فؤاد سليم أن الجمهور سيرى عملًا مختلفًا تمامًا، مراهنًا على منافسته بشدة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وانتهى الفنان أحمد فؤاد سليم من 70% من مشاهده في العمل.

قصة مسلسل المعلم

وتتصاعد أحداث مسلسل "المعلم"، حيث يقع والد الفنان مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفي شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن، بشتي الطرق.

ويجسد الفنان مصطفي شعبان شخصية "معلم"، وذلك لكونه تاجر سمك في إحدى الأسواق، وهو الأمر الذي يتسبب بدخوله في العديد من الصراعات مع كِبار التجار، لتتصاعد أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي.

ويتمكن الفنان مصطفي شعبان على مدار الـ30 حلقة من مسلسل "المعلم"، من الانتقام لحق والده، وتتسع دائرة الشكوك من حوله، وذلك بسبب شعوره بأن هناك شخصًا قريبًا منه هو الخائن، والذي تسبب في أذية والده والعائلة.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.