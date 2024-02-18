دراما رمضان 2024| تفاصيل دور هاجر السراج فى "إمبراطورية ميم"

تواصل الفنانة هاجر السراج تصوير أحداث دورها في المسلسل الدرامي الجديد "إمبراطورية ميم" أمام النجم خالد النبوي، وهو العمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

تفاصيل دور هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

وتلعب هاجر السراج دور الابنة الكبري لمختار أبوالمجد، وهي الشخصية التي يلعبها النجم خالد النبوي.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة سعيدة، مكونة من الأب و6 من الأبناء، وتتعاقب مشاكل الأبناء في مراحلهم المختلفة، مما يسمح للعمل بمناقشة قضايا الأجيال الشابة، كما سلط المسلسل الضوء على أمور تربوية ونفسية تخص الأسرة.

وتشتعل أحداث المسلسل حينما يجد رب الأسرة، وهو الفنان خالد النبوي، نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسئولية تربيتهم بعد رحيل زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



الرواية الأصلية التي حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجلًا، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبدالقدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم، وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.