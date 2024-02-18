الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc الحلقة الجديدة

حدوتة منسية
حدوتة منسية

يواصل مسلسل حدوتة منسية المعروض حاليا على شبكة قنوات cbc تصدره التريند عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

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و استطاع المسلسل ان يدخل قائمة الأكثر بحثا مع تصاعد أحداثه وسخونتها. 

وتصدر مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي عبر منصة watch it منذ انطلاق عرضه على شبكة قنوات cbc. 

ويبحث ملايين المشاهدين ومحبي الدراما التليفزيونية عن موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وقصته وأبطاله. 

ويعد مسلسل حدوتة منسية من المسلسلات الهامة التي تم عرضها خلال موسم شتاء 2024.

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وقصته وأبطاله. 

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية 

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر ومجموعة متميزة من النجوم على شبكة قنوات cbc من السبت إلى الأربعاء على ان تعرض قناة cbc حلقات مجمعة للعمل يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع. 

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية على النحو التالي. 

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17 مساء اليوم الأحد على شاشة قناة cbc العامة في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاذ بواقع مرتين في تمام الساعة على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

بينما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17 على cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء وتعاد  في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية. 

قصة مسلسل حدوتة منسية 

 وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت طوفان " الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث وتدخل في صراع معه بعد تهديده لها بالفساد حياة أبناء زوجها.

أبطال مسلسل حدوتة منسية وعدد حلقاته 

مسلسل حدوتة منسية، مكون من 30 حلقة ويقوم  ببطولة مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17كلا من  سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

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