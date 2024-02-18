الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز في رمضان 2024

الحشاشين
الحشاشين

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة مسلسل الحشاشين بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز، المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل.

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر دعائي منفرد لمسلسل الحشاشين والمقرر عرضه عبر إحدى قنواتها خلال موسم دراما شهر رمضان 2024.

ويبحث متابعين أخبار مسلسلات رمضان 2024 عن قصة مسلسل الحشاشين وأبرز أحداث المسلسل المقرر عرضة في أول أيام شهر رمضان 2024، ولمعرفة المشاركين في هذا العمل الدرامي.

مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز"

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة المسلسل حول فرقة "الحشاشين" التي تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

واعتمدت جماعة "الحشاشين" في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل  “الحشاشين” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز"

موعد شهر رمضان 2024 في مصر 

تعلن دار الإفتاء المصرية عن  موعد شهر رمضان 2024 في مصر عقب استطلاع رؤية الهلال الشرعي يوم 29 شعبان 1445  الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع وفقا للحسابات الفليكية أن يكون غرة الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث تختلف الرؤية من بلد إلى أخرى وفقا للرؤية الشرعية للهلال.

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