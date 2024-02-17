السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مسلسلات رمضان 2024.. عرض برومو مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز"

موعد عرض مسلسل الحشاشين
موعد عرض مسلسل الحشاشين

ينتظر جماهير الدراما المصرية والعربية عرض مسلسل الحشاشين للفنان الكبير كريم عبدالعزيز، والذي يخوض سباق مسلسلات رمضان 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

طرحت خلال الأيام القادمة، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو عمل مسلسل الحشاشين، والذي من المقرر عرضه خلال سباق مسلسلات رمضان 2024.
 

مسلسلات رمضان 2024.. برومو مسلسل الحشاشين


تداول برومو مسلسل الحشاشين العديد من الديكورات التاريخية عظيمة، في بلدان مختلفة أهمها  كازاخستان والأردن والمغرب، كما تم تصوير بعض المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي.

أهتم صناع المسلسل بأدق التفاصيل، سواء بالديكورات المناسبة لأحداث العمل في الغابات والسهول والجبال، أو الملابس المناسبة للشخصيات، والتي زادت العمل ضخامة مما زاد تحمس الجمهور لمشاهدته خلال الشهر الكريم.

شهد البرومو إشادات كبيرة من لجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل مشاهداته تزيد عن 5 مليون مشاهدة، فور طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات المتحدة.

 

 

قصة مسلسل الحشاشين
 

يلعب الفنان الكبير كريم عبد العزيز دور حسن الصباح، وهو شاب يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى مذهب الإسماعيلية الشيعي في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بالحشاشين، ليخوض صراعات ومواجهات.

وتجسد الفنانة ميرنا نور الدين دور فتاة تدعى دنيا زاد وستكون زوجة كريم في المسلسل، والطفل عمر عيسى فهو يجسد شخصية حسن الصباح وهو في مرحلة الطفولة، وقام بدراسة الشخصية جيدا والتي قال عنها إنها غامضة جدا، أما الفنان اللبناني نيقولا معوض فهو يجسد شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين"، وبالنسبة لفنان تامر مجدي فهو يجسد جسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما.

 

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ابطال مسلسل الحشاشين
 

يتكون فريق عمل مسلسل الحشاشين من عدد كبير من النجوم وهم: 

  • كريم عبدالعزيز.
  • فتحي عبدالوهاب.
  • ميرنا نور الدين.
  • أحمد عيد.
  • إسلام جمال
  • نيقولا معوض
  • سامي الشيخ.
  • سارة الشامي.
  • نور إيهاب.
  • سوزان نجم الدين.
  • عمر الشناوي.
  • بسنت أحمد أبو باشا.
  • محمد رجب.
  • جيهان الشماشرجي.
  • أحمد ميدان.
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