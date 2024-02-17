السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تفاصيل مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" ضمن مسلسلات رمضان 2024

حق عرب
حق عرب

ينتظر محبو الدراما الشعبية عرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في المارثون الدرامي الرمضاني في 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


وخلال الأيام الماضية، طرحت منصة "WATCH IT" الرقمية 11 بوسترًا لأبطال مسلسل "حق عرب" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وأعلن الفنان طارق الشيخ عن تعاونه مع الفنان أحمد العوضي، في مسلسله الجديد حق عرب، من خلال تسجيل أغاني تيتر البداية والنهاية.

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قصة مسلسل حق عرب
 

تدور أحداث مسلسل "حق عرب" في إطار اجتماعي شعبي مليئ بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبدربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يخاف منه كل سكان الحي، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد أحمد ماهر، ويجسد دور شقيق "العوضي"، بينما يظهر الفنان رياض الخولي، كـ"تاجر أخشاب" لديه ابنتان تلعبان دوريهما الفنانتان دنيا المصري، وكارولين عزمي، وتلعب دور زوجته  الفنانة وفاء عامر.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

وخلال أحداث العمل، يتورط “فواز” في صراع مع الفنان أحمد العوضي الذي يعاديه منذ لحظة دخوله الحي وتتصاعد الخناقات بينهما، ما يؤدي إلى استخدام السلاح بشكل مليء بالأكشن والدراما الاجتماعية المميزة.

 

أبطال مسلسل حق عرب

يتكون فريق عمل مسلسل حق عرب من العديد من النجوم هم: 

  • أحمد العوضي.
  • دينا فؤاد.
  • رياض الخولى.
  • وفاء عامر.
  • وليد فواز.
  • دنيا المصرى.
  • كارولين عزمى.
  • أحمد صيام.
  • سلوى عثمان.
  • وفاء مكى.
  • أحمد عبد الله محمود.
  • ميدو ماهر.
  • الطفل منذر مهران.

يعد  مسلسل حق عرب من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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