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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024| ما هو تصنيف مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين؟

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

تصدر السؤال عن تصنيف مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، محركات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد انتشار صور لأبطال عمل المسلسل أثناء تصويره. 

ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" الإجابة على هذا السؤال

يندرج مسلسل بدون سابق إنذار في نوعية "الاجتماعي التشويقي" يحكي قصة مهندس يدعى مروان الألفى، فهو مهندس يبلغ من العمر 34 عاما، وزوجته ليلى تبلغ من العمر 28 عاما زوجين ينتظران مولودهما الأول، يضطران مروان وليلى ان تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر السادس.

وتلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ويذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات له لتؤكد لهما النتائج اصابته بسرطان الدم يقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل اكثر فأكثر.

 قصة وأبطال مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين في مسلسلات رمضان 2024

 قائمة أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

-الفنان آسر ياسين.

-الفنانة عائشة بن أحمد.

-الفنان أحمد خالد صالح.

-الفنانة جهاد حسام.

-الفنان أحمد علي ماهر.

-الفنانة نهال عنبر.

-تأليف ألمي كفارنة.

-إخراج هاني خليفة.

-إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت بوستر منفرد للفنان آسر ياسين الذي يلعب بطولة مسلسل “بدون سابق إنذار”، لتخوض به سباق دراما رمضان 2024، والمكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن مسلسل بدون سابق إنذار يعد ثاني تجارب الفنانة عائشة بن أحمد في دراما مسلسلات الـ15 حلقة بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي.

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 قصة وأبطال مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين في مسلسلات رمضان 2024

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