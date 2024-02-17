السبت 17 فبراير 2024
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فن

 قصة وأبطال مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين في مسلسلات رمضان 2024

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

يخوض الفنان آسر ياسين السباق الرمضاني المقبل بشخصية جديدة ومختلفة عن سابق أعماله الماضية في عالم الدراما، وذلك من خلال مسلسل “بدون سابق إنذار” الذي سيشارك به ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي تصدر التريند ومحركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”.

ويرصد “الدستور” قصة وأبطال مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين في سياق السطور التالية.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

ستدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حوّل شخصية الفنان آسر ياسين الذي سيلعب دور المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا، وسيكون متزوج ضمن أحداث العمل الفني الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتتصاعد أحداثه لتدخل الفنانة عائشة بن أحمد الخط الدرامي وتكون متزوجة من “آسر” واسمها ليلي.

تتصاعد أحداث مسلسل “بدون سابق إنذار” لتحمل ليلي التي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويأتي موعد ولادتها، ليضطر الثنائي للولادة في مستشفى حكومي، وتتصاعد الأحداث لتنتقل بالمشاهد إلى رؤيتهم كلٍ من مجدي وليلى يحتفالان بعيد ميلاد عمر الذي انجبته ليلي في بداية المسلسل.

 

يدخل أبطال العمل الفني إلى أحداث جديدة حيث يكتشف الثنائي أن ابنهما مصاب بالسرطان، وذلك من خلال بقعة ظهرت على جسده، ويحاول الثنائي إيجاد علاج لنجلهما، وتكون طريقة العلاج هي إجراء عملية نقل العظام، وتكون أنسجة الأب “آسر ياسين” هي التي تتوافق مع الطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر، وتتصاعد أحداث العمل الفني الذي يلعب بطولته آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

 

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل “بدون سابق إنذار” بطولة كل من آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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