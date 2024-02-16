على أنغام "أنا دمى فلسطينى".. المشاركون فى ماراثون Run For Gaza يتضامنون مع أهالى غزة

احتفل المشاركون في ماراثون "الجري من أجل غزة" على أنغام "أنا دمي فلسطيني"، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والأشقاء في غزة.

وشهد الماراثون أجواءً مبهجة واحتفالات من قِبَل الوفود المشاركة في الماراثون لدعم القضية الفلسطينية.

ماراثون run for Gaza

وانطلق ماراثون "run for Gaza" صباح اليوم الجمعة، بمشاركة العديد من الجنسيات المختلفة، لدعم القضية الفلسطينية.

وبدأت الوفود المشاركة في الماراثون في الجري منذ قليل، مع تواجد العديد من الفئات العمرية.

ماراثون "الجري من أجل غزة" للأطفال والعائلات هو ماراثون الجري لمسافة 1 كيلومتر، وتم فتح باب المشاركة أمام الأطفال.

وحرصت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على حضور الماراثون، كما شاركت به ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لدعم القضية الفلسطينية.

مارثون الجري من أجل غزة

مارثون الجري من أجل غزة