الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد اتش دبور وطير أنت.. تعاون جديد بين الجندي ومكي في "الكبير أوي 8"

أحمد الجندي
أحمد الجندي

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلان الرسمي لـ مسلسل الكبير أوي 8 ، والذي ينافس بقوة في سباق دراما رمضان 2024.

وظهر أحمد مكي في برمو مسلسل الكبير أوي 8، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2024، بشخصياته الثلاث “الكبير، وحزلقوم، وجوني”، ومعه مجموعة كبيرة من النجوم، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم.

 

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أعمال أخرجها أحمد الجندي قبل الكبير أوي 

وشارك المخرج أحمد الجندي في العديد من الأعمال السينمائية، إذ عمل كمساعد للمخرج في فيلم “ظرف طاريء” بطولة أحمد حلمي، وبعدها المسلسل الكوميدي الساخر “أحمد اتجوز منى”.

وبرز دوره في إخراج العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم حوش اللي وقع من منك.

وأخرج “الجندي” للفنان أحمد مكي باقة من أشهر أفلامه وأهمها “إتش دبور” و"طير إنت" و"لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية)".

كما شارك في تأليف مسرحية السندباد، وفيلم سيما علي بابا، ومسلسل موضوع عائلي بجزئيه الأول والثاني، وفيلم لا تراجع ولا استسلام، وفيلم طير أنت.

وينتظر الجماهير المجهود الكبير الذي سيبذله المخرج أحمد الجندي في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، والذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مارثون الدراما الرمضانية 2024.

أبطال الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي.

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