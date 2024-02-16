الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

10 آلاف مشارك في مارثون الجري من أجل غزة

مارثون الجري من أجل
مارثون الجري من أجل غزة

بلغ عدد المشتركين في ماراثون الجري من أجل غزة 10 آلاف مشارك.

يأتي ذلك في ظل انطلاق ماراثون الجري من أجل غزة للأطفال والعائلات، منذ قليل، بمشاركة العائلات من مختلف الجنسيات لدعم أشقائنا في غزة.

ماراثون الجري من أجل غزة للأطفال والعائلات، هو ماراثون الجري لمسافة 1 كيلومتر، لفتح باب المشاركة أمام الأطفال.

وحرصت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على حضور ماراثون run for Gaza، لدعم أشقائنا في فلسطين، كما شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في ماراثون الجري من أجل غزة، لدعم القضية الفلسطينية.

وشهد الماراثون أجواء مبهجة واحتفالات من قبل الوفود المشاركة في الماراثون لدعم القضية الفلسطينية.

مارثون الجري من أجل غزة
مارثون الجري من أجل غزة
مارثون الجري من أجل غزة (1)
مارثون الجري من أجل غزة (1)
مارثون الجري من أجل غزة
مارثون الجري من أجل غزة
ماراثون الجري من أجل غزة للركض من أجل غزة الجري من أجل غزة غزة الدكتور نيفين قباج

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024| 4 نجوم اعتمد عليهم أحمد مكي في مواسم الكبير أوي

مرحب شهر الصوم.. تعرف على أسعار ياميش رمضان فى المحال التجارية

القبطان عزوز وعوالم خفية.. من هو أمين جمال مؤلف مسلسل سر إلهي بطولة روجينا؟

دراما رمضان 2024| حزلقوم يسرق بنك ومربوحة حامل ضمن كواليس "الكبير أوي 8"

شيماء سيف وأمينة خليل على رأس قائمة ضيوف الشرف في "الكبير أوي 8"

قبل "سر إلهي".. رحلة روجينا مع البطولة المُطلقة في دراما رمضان

أبرزها "الكبير أوى 8" و"الحشاشين".. القائمة الكاملة لمسلسلات "المتحدة" فى رمضان 2024

قبل انتهاء معرض الكتاب.. إقبال كبير على دور النشر السعودية

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

أعلام فلسطين تُرفرف فى ماراثون Run For Gaza فى وادى دجلة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالفيوم

الجيش السودانى يحقق فى فيديو قطع رأس 2 من أفراد الدعم السريع

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى