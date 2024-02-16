10 آلاف مشارك في مارثون الجري من أجل غزة

بلغ عدد المشتركين في ماراثون الجري من أجل غزة 10 آلاف مشارك.

يأتي ذلك في ظل انطلاق ماراثون الجري من أجل غزة للأطفال والعائلات، منذ قليل، بمشاركة العائلات من مختلف الجنسيات لدعم أشقائنا في غزة.

ماراثون الجري من أجل غزة للأطفال والعائلات، هو ماراثون الجري لمسافة 1 كيلومتر، لفتح باب المشاركة أمام الأطفال.

وحرصت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على حضور ماراثون run for Gaza، لدعم أشقائنا في فلسطين، كما شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في ماراثون الجري من أجل غزة، لدعم القضية الفلسطينية.

وشهد الماراثون أجواء مبهجة واحتفالات من قبل الوفود المشاركة في الماراثون لدعم القضية الفلسطينية.

مارثون الجري من أجل غزة

مارثون الجري من أجل غزة (1)