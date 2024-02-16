"امبراطورية ميم" لخالد النبوي و"الكبير أوي" لأحمد مكي أبرزها.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

ارتفعت محركات البحث خلال الساعات الماضية، إذ يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المسلسلات والأعمال الدرامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، التي من المقرر أن تُعرَض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتتضمن الأعمال الدرامية في ماراثون موسم مسلسلات رمضان 2024، بين الكوميديا، والأكشن، والشعبي، والدراما، وذلك للوصول إلى كافة الأذواق التي يرغب في متابعتها الجمهور المصري والعربي.

وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" خريطة الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها في رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب

تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، أبرز أبطاله: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، وأحمد ماهر.

مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8

المخرج أحمد الجندي، ومن تأليف مصطفي صقر، أبرز أبطاله: “الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح، وبيومي فؤاد”.

مسلسلات رمضان 2024.. الحشاشين

المخرج بيتر ميمي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، أبرز أبطاله: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، ونيقولا معوض.

مسلسلات رمضان 2024.. إمبراطورية ميم

المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، أبرز أبطاله: خالد النبوي، نجله نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز، ونشوى مصطفي.

مسلسلات رمضان 2024.. بيت الرفاعي

تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، أبرز أبطاله: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، وعايدة رياض.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل حق عرب

أبرز أبطاله: أحمد العوضي بمشاركة كل من أحمد محمود عبدالله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، ميرهان حسين، وليد فواز، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل محارب

تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، بطولة: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، موحمود ياسين جونيور.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجباري

تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، أبرز أبطاله: الشاب عصام عمر، وأحمد داش، صابرين، بسمة، جوري بكر، ونور إيهاب.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر

تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، أبرز أبطاله: ياسر جلال، هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، ياسمين رئيس، شيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، ومحمود البزاوي.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بابا جه

تأليف: وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، أبرز أبطاله: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، وأوتاكا.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل سر إلهي

تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، أبرز أبطاله: روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، أحمد بدير، وميمي جمال.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل فراولة

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، بطولة: نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقي صخر، وأحمد فهيم.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة

بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، موايان السيد.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل المعلم

تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، بطولة: مصطفى شعبان سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسي، انتصار، أحمد بدير، وأحمد فؤاد سليم.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار

هو من نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، عائشة بن أحمد بشكل جديد، تحت قيادة المخرج هاني خليفة.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من الفنان حسن الرداد، الفنان ماجد المصري، الفنانة نرمين الفقي، الفنان تامر عبد المنعم، الفنان أحمد زاهر، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، مسلسل محارب هو عمل (اجتماعي تشويقي) مكون من 30 حلقة، وستعرض أول حلقات المسلسل في أول أيام شهر رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صدفة

تقدم الفنانة ريهام حجاج لجمهورها دورا جديدا ومختلفا من خلال مسلسها “صدفة”، بطولة ريهام حجاج، رحاب الجمل، رشدي الشامي، وفراس سعيد، تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب

تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، بطولة: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، وحنان سليمان.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مليحة

بدأ المخرج الكبير عمرو عرفة تصوير أحدث مسلسلات الشركة المتحدة وشركة DS+ باسم "مليحة"، أبرز أبطاله: الفنانة ميرفت أمين، دياب، وأميرة أنور، بجانب عدد كبير من النجوم الفلسطينيين والأردنيين.