مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل صدفة

تخوض النجمة ريهام حجاج تجربة هذا العام في رمضان 2024 ومن المتوقع أن تقدمها في موسم مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل صدفة، وهو من إنتاج شركة «فانتدج» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي هذا الموسم ومن خلال مسلسل صدفة تقدم ريهام نموذجًا جديدًا مختلف عليها في الدراما التليفزيونية، وهي النموذج "اللايت" أو الكوميدي، وذلك على غير ما اعتاد الجمهور عليها في السنوات الأخيرة.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

وكانت قد قدمت ريهام حجاج عددًا من البطولات المطلقة كان آخرها "جميلة" و"يوتيرن" والتي تدخل ضمن إطار الأعمال الاجتماعية ذات طابع تشويقي والتي حملت في طياتها قصص لموضوعات اجتماعية ثقيلة خاصة فيما يخص المرأة.

ونال البرومو الأول لمسلسل "صدفة" وذلك بعد انتشاره استحسان الكثير من المتابعين، ومن خلاله ظهرت ريهام بشكل مختلف من خلال الدور والصبغة الكوميدية التي غلبت على الشخصية ولكن ظهر من خلال البرومو أيضًا جانبًا تشويقيًا للمسلسل مما زاد من انجذاب المشاهدين له.

كذلك كانت قد ظهرت البوسترات التشويقية للمسلسل والتي تصدرتها ريهام بشكل مختلف كانت فيه أقرب للشخصيات الكوميدية التي تعد قريبة للجمهور.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة

أما عن قصة مسلسل صدفة الذي ينافس في دراما رمضان هذا العام فهي تدور حول فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة في رمضان 2024

ومسلسل "صدفة" تتعاون فيه ريهام حجاج مع المخرج سامح عبدالعزيز وذلك بعد أن حققا نجاحًا في مسلسلها الأخير "جميلة" بالإضافة إلى تكرار التعاون مع المؤلف الكبير أيمن سلامة بعد المشاركة في "لما كنا صغيرين" و"جميلة" و"يوتيرن"، كما يشارك حجاج بطولة المسلسل الجديد كل من خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم.