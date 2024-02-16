الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دراما رمضان| "نفادى" يستعيد ذكريات الكاميرا الخفية فى "الكبير أوى 8"

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

تستعد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض مسلسل "الكبير أوي 8" ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ويظهر الفنان أحمد مكي في برومو مسلسل "الكبير أوي 8" والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، بشخصياته الثلاث "الكبير، وحزلقوم، وجوني"، ومعه مجموعة كبيرة من النجوم،  و"هجرس" الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم.

كيف يظهر نفادي في مسلسل الكبير أوي الجزء 8؟

وتبدأ أحداث الجزء الثامن من "الكبير أوي" باحتفال قرية المزاريطة بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، بشخصية مقدم برامج "ستاند آب" كوميدية، ويحاور نفادي.

كما يواصل الفنان حاتم صلاح، تجسيد شخصية نفادي ويشارك في احتفال القرية بالهالوين.

وخلال الأحداث، يُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر، الذي وافته المنية في 2020.

ضيوف شرف “الكبير أوي 8” في رمضان 2024
 

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل "الكبير أوي 8" كلًا من الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني.

أبطال "الكبير أوي 8"

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي.

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