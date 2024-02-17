السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024| أحمد ماهر ينتهى من تصوير 50% من دوره بـ"صيد العقارب"

أحمد ماهر
أحمد ماهر

يخوض الفنان  الكبير أحمد ماهر، السباق الرمضاني المقبل 2024 بالعمل الفني "صيد العقارب"، والذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، والذي تصدر بوستر منفردا طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر طرحه عبر إحدى شاشاتها ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسلات رمضان 2024

وكشفت مصادر من داخل العمل الفني لـ"الدستور" عن انتهاء الفنان أحمد ماهر من تصوير 50% من دوره حتى الآن، وذلك بعد تصويره، مساء أمس أحداث الحلقة الـ16 من العمل الفني، الذي من المقرر طرحه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجار تصوير باقي مشاهده في الأيام المقبلة حتى يتم عرض العمل الفني في شهر رمضان المقبل 2024.

ويسارع المخرج أحمد حسن، وأبطال  مسلسل "صيد العقارب" الزمن للانتهاء من تصوير العمل الفني قبل شهر رمضان المقبل حتى يتم عرضه ضمن مسلسلات الشهر الكريم.

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قصة مسلسل صيد العقارب

يناقش مسلسل صيد العقارب قضية صراعات بين الأقارب والعائلات وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

ويجسد الفنان القدير أحمد ماهر، خلال أحداث "صيد العقارب" شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، وهو الرجل الصعيدي المتشدد المتمسك بعادات وتقاليد الصعيد.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، أما عن مشاركة النجوم:

  • بطولة رياض الخولي.
  • سيمون.
  • محمد علاء.
  • أحمد ماهر.
  • مجدى بدر.
  • سامية عاطف.
  • ميار الغيطى.
  • عماد صفوت.
  • أحمد ماجد.
  • أحمد جمال سعيد.
  • محمد على رزق.
  • عزوز عادل.
  • منال سلامة.
  • صفاء جلال.
  • مى القاضي.
  • سيف الديربى.
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