دراما رمضان 2024| بوستر منفرد لمحمد علاء "جمايكا" في "صيد العقارب"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر منفرد للفنان محمد علاء “جمايكا” أحد أبطال مسلسل “صيد العقارب” المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ويجسد “جمايكا” شخصية زوج الفنانة غادة عبد الرازق ويقدم دور والده الفنان رياض الخولي في إطار اجتماعي ضمن سباق دراما رمضان 2024.

أبطال “صيد العقارب”

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.