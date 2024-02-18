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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

كم عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024؟ سؤال تم تداوله بكثرة على محركات الإنترنت من قبل الكثير.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 

ويستعد المسلمين من كل مكان لموعد شهر رمضان 2024، للتقرب إلى الله سبحان وتعالى من خلال الدعاء والصلاة والصيام في هذه الأيام المباركة، ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان بعد 20 يوميًا، وإليكم تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وموعد عيد الفطر 2024، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية وفقًا للحسابات الفلكية:

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موعد شهر رمضان 2024 في مصر| إمساكية شهر رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024 

وفقًا للحسابات الفلكية، من المفترض أن يبدأ شهر رمضان 2024 يوم الأثنين، 11 مارس 2024، ولكن ستحسم دار الإفتاء الجدل بمجرد تحرير رؤية الهلال بعد غروب شمس آخر أيام شهر الشعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024.

رسائل تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 2024

  • اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.
  • اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعًا.
  • اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين.
  • أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام  والإكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة.
  • اللهم زف اسمائنا بعالي سمائك واكتبنا في رمضان من عتقاء النار.
  • اللهم قرب إلينا الأمور المنتظرة في شهر رمضان المبارك، وارزقنا فضل هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين.

موعد عيد الفطر 2024

أكدت كافة الحسابات الفلكية التي أجرها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد أول أيام عيد الفطر 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 ويستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 ويحصل كافة موظفي الدولة على اجازة رسمية خلال تلك الفترة مدفوعة الأجر فيما عدا الهيئات التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها في المجتمع مثل هيئة الإسعاف وأقسام الشرطة فإنها تعمل بنظام الشفتات.

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