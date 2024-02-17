عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024.. وأدعية الشهر الكريم

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث وخاصة جوجل عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، الذي من المنتظر أن يحل يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان.

وشهر رمضان هو أحد أهم الشهور في السنة الهجرية ويأتي مباشرة بعد شهر شعبان، ويعتبر أحد أركان الإسلام الخمسة، ويعدّ هذا الشهر فرصةً مثاليةً للمسلمين حول جميع دول العالم لتجديد إيمانهم وتقويته، والتواصل الأعمق مع الله سبحانه وتعالى. ويتسم رمضان بالصيام الذي يمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشراب والمشروبات الأخرى من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

أكدت الحسابات الفلكية التي أعلنها مركز الفلك الدولي، أن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 نحو 23 يوما فقط حيث يتم استطلاع موعد شهر رمضان 2024 يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 فإنّه من المقرر أن يكون أول يوم في شهر رمضان هو الإثنين الموافق، 11 مارس لعام 2024، ويكون 30 يومًا، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 هـ يوم 29 شعبان 1445 هـ.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

يوافق شهر رمضان الكريم 11 من شهر مارس عام 2024 ويمكن تهنئة المحطين بحلول شهر رمضان المبارك من خلال عبارات التهاني التالية:-

اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا.

اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعًا.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين.

أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام والإكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة.

اللهم زف اسمائنا بعالي سمائك واكتبنا في رمضان من عتقاء النار.

اللهم قرب إلينا الأمور المنتظرة في شهر رمضان المبارك، وارزقنا فضل هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا في شهرك الفضيل من المقبولين.

اللهم اهل علينا شهر رمضان المبارك بالصحة والعافية، وارزقنا فية القدرة على الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم.

موعد عيد الفطر 2024

-تأتي إجازة عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل.

-إجازة عيد الفطر 2024، توافق يوم الخميس 11 أبريل 2024.

-يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، إجازة عيد الفطر 2024.

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