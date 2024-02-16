تعرف على إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان 2024 بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن بدء شهر شعبان المبارك الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024 وأعلنت أيضا أن عدد أيامه 29 يوما فقط، وبذلك يكون غرة شهر رمضان الكريم لعام 1445 هجريا يوم 10 مارس 2024 ميلاديا ويكون 30 يومًا، حسب ما أعلن مركز الفلك الدولي.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

يوافق شهر رمضان 2024 يوم 11 من شهر مارس ، على أن يكون 9 أبريل اليوم الأخير منه ومن المتوقع أن يكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية، ومع ذلك، فإن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة لتحديد بداية كل شهر من الشهور الهجرية.



الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2024



ويبدأ الناس مع اقتراب شهر رمضان 2024 في البحث عن الإجازات المتاحة خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024م - 1445هـ، عن طريق محرك البحث العالمي جوجل، حيث يبحث الموظفون عن أيام الإجازات الرسمية خلال شهر الصيام المبارك.

فشهر رمضان هو شهر العبادة وقراءة القرآن والتقرب إلى الله، كما أنه من الأشهر الحرم والأكثر قدسية عند الله ويتقرب فيه المسلمون إلى الله بكل العبادات الممكنة من صلاة وصيام وقراءة القرآن وختمه ومحاولة الجلوس والتجمع مع العائلة والأهل لإعادة صلة الرحم.

إجازات شهر رمضان 2024 /1445



وفي هذا الصدد يقدم الدستور موعد الإجازات خلال شهر رمضان الكريم لعام 1445/ 2024.

لا يوجد أي إجازات رسمية في شهر رمضان، تقتصر الإجازات فقط على الإجازات الأسبوعية والتي توافق يوم الجمعة ويوم السبت من كل أسبوع ويكون عددها إلى 8 أيام فقط وتكون كالتالي:

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024

وبعد اعلان دار الإفتاء المصرية ومركز الفلك الدولي عن موعد بداية شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024/1445 وعدد ايامه، سوف يكون أول أيام عيد الفطر يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.