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إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث الكثيرون عن إمساكية  شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يوم الاثنين 11 مارس 2024.

فضل شهر رمضان

ومن فضل الصيام أنه يشفع الصيام لصاحبه يوم القيامة، فقد روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيُشفعن).

موعد شهر رمضان 2024

وتشير التوقعات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر الصيام هذا العام 30 يوما.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19

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إمساكية شهر رمضان 2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

- الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 22 دقيقة، السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.

بعد أسابيع قليلة.. إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024 في مصر

- الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 31 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.

- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 33 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.

- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 35 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:24.

- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 37 دقيقة، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.

- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 40 دقيقة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.

- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 46 دقيقة، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 50 دقيقة، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:30.

- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 52 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.

- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32.

- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.

- الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37.

- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39.

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امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

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