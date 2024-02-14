الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"غرفة الجيزة" تجتمع مع تجار المواد الغذائية لمناقشة استعدادات شهر رمضان

اجتماع الغرف التجارية
اجتماع الغرف التجارية بالجيزة

عقدت غرفة الجيزة التجارية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية للوقوف على المشكلات التي تواجههم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة فضلًا عن بحث أفضل سبل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي سيشهد تكثيف الغرفة إقامة معارض "أهلًا رمضان" لتوفير أكبر كميات ممكنة من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه وائل ناصر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، طرح كافة المعوقات التي تواجه تجار البقالة التموينية والمواد الغذائية والتي جاء أبرزها تعامل عدد من الجهات الرقابية من الأجهزة المحلية مع التجار والتي تحتاج المزيد من الانضباط بحسب وصف عدد كبير من التجار.

وشارك في الاجتماع سرور الصباحي ومحمد هداية الحداد وعمرو مخيمر أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فضلًا عن عمرو طعيمة نائب رئيس شعبة البقالة وأعضاء مجلس إدارة الشعبة وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

وأكد وائل ناصر، نائب رئيس الغرفة، أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لتصويب بعض ممارسات وتعاملات موظفي الجهات الرقابية مع التجار وتحديدًا في مجالات المواد الغذائية الذين يمثلون الدعائم الرئيسية لمؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

 

غرفة الجيزة التجارية معارض السلع الغذائية الأساسية البقالة التموينية الشعبة

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