الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خلال 30 يوم.. تعرف على طريقة ختم القرآن الكريم في شهر رمضان

مصحف القرآن الكريم
مصحف القرآن الكريم

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدأ شهر رمضان الكريم المبارك لعام 1445/2024 ويتسابق فيه جميع المسلمون من التقرب إلى الله بالعبادات المختلفة من صيام وصلاة و ختم القرآن الكريم.

ومن المعروف أن قراءة القرآن وختمه في هذا الشهر الكريم تعتبر من أعظم العبادات لذلك يبحث جميع المسلمون عن طريقة مثالية لختم القرآن أكثر من مرة في هذا الشهر الكريم.

ماهي طريقة ختم القرآن في رمضان ؟

فتلاوة القرآن الكريم من اول أية إلى اخر أية هو هدف جميع المسلمين، في شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024 فقط نزل القرآن في هذا الشهر المبارك وهو نقطة محورية للمسلمين.

وقال النبي محمد صلي الله عليه وسلم: لن ترجع إلى الله بشيء أفضل مما جاء منه، أي القرآن.

وقال الله تعالى في كتابه الكر يم في سورة البقرة: "شهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِالنِّنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".

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جدول ختم القرآن خلال شهر رمضان 2024.. "تقدر تختمه في أسبوع بهذه الطريقة"

 

طريقة ختم القرآن في 30 يوما


أعلنت دار الإفتاء المصرية أن شهر رمضان الكريم لعام 2024 سيكون ثلاثين يومًا مباركًا في الشهر، فإن ختم القرآن في شهر رمضان لعام 1445/2024 هو هدف مشترك يسعى الكثير منا لتحقيقه، ففي بعض السنوات، نحقق ذلك، وفي البعض الآخر نفقد الزخم في منتصف الطريق، ويبدأ الإرهاق، وأحيانًا يكون هناك الكثير مما يحدث، ولكن إن شاء الله هناك أجر حتى على النية.

طريقة ختم القرآن في 30 يوما

 

1. ابدأ بالنوايا الصحيحة:
انوي إلى الله سبحانه وتعالى أن يغرس فيك الإخلاص قبل البدء في قراءة القرآن عندما تكون أفعالنا فقط من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه سيمنحنا القوة والدافع لإكمال هدفنا. عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"، وسيبلغ كل امرئ ما نوى.

2. وضع جدول للقراءة:
أسهل جدول يمكن اتباعه لختم القران الكريم لعام 1445/2024 هو استخدام الصلوات الخمس كأوقات قراءة مخصصة وتكون بالفعل في حالة الوضوء، قم بتقسيم القرآن الخاص بك واكتشف عدد الصفحات التي تحتاج إلى قراءتها في كل صلاة حتى تكتمل قرآنك، ويوجد بالفعل بعض العمليات الحسابية من لذلك:
5 صلوات يومية × 4 صفحات من القرآن = 20 صفحة في اليوم
20 صفحة = 1 جزء
1 جزء × 30 يوم من رمضان = 30 جزء.

 

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جدول ختم القران في أسبوع


الاستراتيجيات الأخرى التي يجب اتباعها هي:
اقرأ صفحتين قبل كل صلاة، وصفحتين بعدها.
اقرأ 5 صفحات في الصباح والظهيرة وبعد الظهر والليل.
اقرأ 10 صفحات في الصباح وفي المساء.


جدول ختم القران في 10 أيام

 

بالنسبة للنساء اللاتي فاتتهن أيام الصيام، يمكن إعداد جدول زمني من 20 إلى 25 يومًا، بدلًا من محاولة تعويض تلك الأيام الضائعة، يمكنك قراءة بضع صفحات إضافية من القرآن في الأوقات المخصصة.

قد تكون هذه الجداول الزمنية لا تناسبك، ولا بأس، ابحث عن جدول يناسبك، ومع ذلك، فمن المهم تخصيص مجالات من يومك لتلاوة القرآن فقط. اكتبها وتتبعها حتى تتمكن من محاسبة نفسك.

3. التلاوة مع القارئ المفضل لديك:
لقد رزقنا بالعديد من الحافظين الذين يتلون القرآن بشكل جميل- سبحان الله، لذا ابحث عن القارئ الذي تستمتع بالاستماع إليه وقراءته مع الصوت.

4. كوّن فريق واحد مع الأصدقاء:
قم بإنشاء مجموعة واتساب أو تعاون مع اصدقائك وتسابق معهم في قراءة القرآن الكريم سيبقيك ذلك تحت المراقبة ويحفزك، تحققوا مع بعضكم البعض قبل كل صلاة، وإذا كنت أنت أو الشخص الآخر تشعر بالإحباط، يمكنك أن تكون هناك من أجل بعضكما البعض.

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