الشيخ خالد الجندى يتحدث عن معجزات القرآن: "لا تصدقها العقول" (فيديو)

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن معجزات القرآن الكريم التي تتجاوز حدود العقل والعادة، مثل ولادة العذراء والعاقر والعجوز، وقيامة الموتى وكلام الحيوانات والطيور والريح.

وقال الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة دي أم سي، إن هذه المعجزات لم تذكر في القرآن للتسلية والترفيه، بل لتعليمنا الثقة في الله وأنه لا شيء مستحيل عنده وأنه يملك قدرة لا تقاس على تغيير السموات والأرض بكلمة واحدة.

وأوضح الجندي أن القرآن الكريم يحتوي على 114 سورة موزعة على 30 جزءًا، وأنها كلها تشهد على معجزات الله العظيمة وتدعونا إلى التفكر والتدبر في آياته وحكمته.