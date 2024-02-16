عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، أن هناك توقعات حول إبرام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع حركة حماس خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير لها اليوم، إن مسئولين يتوقعون إبرام صفقة تبادل المحتجزين مع حماس خلال شهر رمضان.

يأتي هذا عقب ليلة من عقد مجلس الحرب والحكومة الموسعة اجتماعين منفصلين، لبحث صفقة تبادل الأسرى، بعد وصول مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، لتل أبيب بزيارة لم يعلن عنها سابقًا لبحث صفقة محتملة.

بلينكن: قضايا صعبة للغاية تعترض الوصول لصفقة الرهائن

وسبق واعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، لكنه يسلط الضوء على تحديات كبيرة.

واعتبرت المقترحات السابقة التي قدمتها حماس إشكالية، لكن بلينكن يشير إلى إمكانية إحراز تقدم من خلال المفاوضات الجارية التي تشمل قطر ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من المناقشات المكثفة، لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات التي شارك فيها رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر.

ويواصل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز المناقشات في إسرائيل، ما يشير إلى استمرار الجهود لإيجاد حل.

من جانب آخر، سلطت وكالة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الضوء على "التحركات السكانية" بعيدًا عن رفح المدينة الحدودية الجنوبية باتجاه دير البلح ومخيم النصيرات للاجئين.

جاء في تقرير نشر على موقع الأمم المتحدة، أنه بينما يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات لسكان غزة في رفح، فإن منظمات مثل العمل ضد الجوع، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة، تحذر من الاضطرار إلى تعليق أنشطتها إذا توسعت العمليات البرية الإسرائيلية إلى رفح.