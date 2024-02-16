الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

تبادل الأسري والمحتجزين
تبادل الأسري والمحتجزين

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، أن هناك توقعات حول إبرام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع حركة حماس خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير لها اليوم، إن مسئولين يتوقعون إبرام صفقة تبادل المحتجزين مع حماس خلال شهر رمضان.

txt

مصادر: قطر تنتظر رد حماس على موقف إسرائيل من مفاوضات القاهرة

يأتي هذا عقب ليلة من عقد مجلس الحرب والحكومة الموسعة اجتماعين منفصلين، لبحث صفقة تبادل الأسرى، بعد وصول مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، لتل أبيب بزيارة لم يعلن عنها سابقًا لبحث صفقة محتملة.

بلينكن: قضايا صعبة للغاية تعترض الوصول لصفقة الرهائن

وسبق واعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، لكنه يسلط الضوء على تحديات كبيرة.

واعتبرت المقترحات السابقة التي قدمتها حماس إشكالية، لكن بلينكن يشير إلى إمكانية إحراز تقدم من خلال المفاوضات الجارية التي تشمل قطر ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة.

txt

إسرائيل تزعم: جنوب إفريقيا تتلاعب بالمحكمة الدولية لحماية "حماس"

وعلى الرغم من المناقشات المكثفة، لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات التي شارك فيها رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر.

ويواصل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز المناقشات في إسرائيل، ما يشير إلى استمرار الجهود لإيجاد حل.

من جانب آخر، سلطت وكالة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الضوء على "التحركات السكانية" بعيدًا عن رفح المدينة الحدودية الجنوبية باتجاه دير البلح ومخيم النصيرات للاجئين.

جاء في تقرير نشر على موقع الأمم المتحدة، أنه بينما يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات لسكان غزة في رفح، فإن منظمات مثل العمل ضد الجوع، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة، تحذر من الاضطرار إلى تعليق أنشطتها إذا توسعت العمليات البرية الإسرائيلية إلى رفح.

هآرتس حماس صفقة تبادل مجلس الحرب تبادل الأسرى

الأكثر قراءة

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

غدًا.. الحكم على رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى"

تشكيل الأهلى المتوقع أمام شباب بلوزداد فى دورى أبطال إفريقيا

من اليوم ولمدة شهر.. خريطة تحويلات مرورية مهمة فى مدينة نصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى