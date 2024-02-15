مصادر: قطر تنتظر رد حماس على موقف إسرائيل من مفاوضات القاهرة

قدم الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع تعليقات على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في غزة، والمقرر أن يشهد إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، وتنتظر قطر ردًا من حماس، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات في تصريحات نقلتها شبكة CNN.

وقالت المصادر: "قطر تجري محادثات مع حماس في الدوحة وتنتظر ردها على ردود الفعل الإسرائيلية من اجتماع القاهرة"، مضيفا أن "نقطة الخلاف الرئيسية تظل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".

محادثات مستمرة في القاهرة

وغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض القاهرة الثلاثاء، حيث تجري محادثات مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إنه يتعين على حركة حماس أن تغير موقفها التفاوضي قبل أن تتمكن من مواصلة المحادثات في القاهرة.

وقال دبلوماسي مطلع على المناقشات لشبكة CNN الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنهم سيواصلون المشاركة في المحادثات، لكنها رفضت حتى الآن اقتراحًا مضادًا قدمته حماس يطالب بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.